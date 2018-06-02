К посольству России в Киеве принесли гробы

Перед посольством России в Киеве неизвестные устроили акцию протеста и принесли к зданию гробы, сообщает «Укринформ».

Акция приурочена к началу чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в июле.

Ранее посольство России на Украине осудило нападение на руководителя Россотрудничества Константина Воробьева и выразило надежду, что виновные будут наказаны.

Националисты напали на главу представительства Россотрудничества в Киеве. Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал нападение «моральным уродством».