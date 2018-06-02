В Москве задержали убийцу соратника Деда Хасана

В Москве задержали мужчину, обвиняемого в убийстве, совершенном в 2012 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по столице Юлию Иванову.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что в 2012 году задержанный убил Ильгара Алиева — соратника «вора в законе» Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.

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«Днем 19 апреля 2012 года обвиняемый, находясь на улице Пресненский Вал в городе Москве, выстрелил из огнестрельного оружия в автомобиль Toyota Land Cruiser, где находился мужчина 1960 года рождения и женщина 1986 года рождения. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а женщина выжила в результате своевременного оказания медицинской помощи», — сказала Иванова.

Задержанному было предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия, суд отправил его под арест.

Ранее сообщалось, что в Минске задержали двух «воров в законе» из Грузии.