В Гамбурге эвакуировали вокзал из-за угрозы взрыва
В Германии эвакуировали центральный вокзал Гамбурга в связи с угрозой взрыва, сообщает Focus.
Из-за инцидента движение железнодорожного транспорта было приостановлено.
Отмечается, что в ходе ремонтных работ один из рабочих допустил утечку охлаждающего агента, из-за чего появилась угроза взрыва.
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В результате произошедшего никто не пострадал, прибывшие специалисты устранили угрозу.
Ранее сообщалось, что неизвестный произвел несколько выстрелов на вокзале в Брюсселе, после чего скрылся. Посетители вокзала были эвакуированы.