В Гамбурге эвакуировали вокзал из-за угрозы взрыва

В Германии эвакуировали центральный вокзал Гамбурга в связи с угрозой взрыва, сообщает Focus.

Из-за инцидента движение железнодорожного транспорта было приостановлено.

Отмечается, что в ходе ремонтных работ один из рабочих допустил утечку охлаждающего агента, из-за чего появилась угроза взрыва.

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В результате произошедшего никто не пострадал, прибывшие специалисты устранили угрозу.

Ранее сообщалось, что неизвестный произвел несколько выстрелов на вокзале в Брюсселе, после чего скрылся. Посетители вокзала были эвакуированы.