Российский дипломат рассказал о состоянии летчика Ярошенко

Представитель посольства России посетил отбывающего срок в тюрьме в США российского летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сотрудник посольства посетил в тюрьме Константина Ярошенко. На состояние здоровья россиянин не жаловался, но на общем самочувствии не может не отражаться длительное — уже более месяца — содержание в карцере», — заявил источник агентства.

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По его словам, «вопрос о его возвращении на общий режим остается открытым, как и перспектива перевода в другую тюрьму с лучшими условиями».

Он также подчеркнул, что посольство России призвало американские власти ускорить решение этих вопросов.

Ранее сообщалось, что адвокат российского летчика Константина Ярошенко Алексей Тарасов заявил, что не может выйти с ним на связь.