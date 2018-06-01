Защита Улюкаева подала жалобу на приговор

Защита экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева подала кассационную жалобу на приговор, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Мосгорсуда.

Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии за взятку, также ему был назначен штраф в 130 млн руб.

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«Кассационная жалоба зарегистрирована», — сказали в суде.

Ранее сообщалось, что Алексея Улюкаева этапировали в место отбывания наказания. Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева подчеркнула, что скорее всего, Улюкаев будет отбывать тюремный срок недалеко от Москвы.