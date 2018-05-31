В Москве в четверг ожидается до +15°С

В Москве в четверг, 31 мая, ожидается до +15°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +13 до +15°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/c, местами порывы до 13-18 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее синоптики пообещали усиление ветра и похолодание. Из-за потенциально опасной погоды были закрыты некоторые парки столицы, в том числе ВДНХ и Парк Горького. Москвичей призвали не находиться вблизи деревьев и шатких конструкций, а также соблюдать требования безопасности.