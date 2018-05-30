В Белоруссии помощника президента задержали при получении взятки в $200 тысяч

В Белоруссии Комитет государственной безопасности задержал с поличным помощника президента страны инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на данные ведомства.

Как отмечается, сотрудники оперативных подразделений обратили внимание на Ровнейко более года назад в связи с данными о неоднократном получении взяток.

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«В результате проведенных по поручению главы государства оперативно-разыскных мероприятий с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. задержан... Ровнейко Сергей Васильевич», — говорится в сообщении.

Ранее бывшего главу Нижнего Новгорода и его заместителя заподозрили в получении взятки в 17 млн руб.