В Москве женщина умерла после похода к косметологу

Жительница Москвы скончалась через несколько дней после получения косметологической услуги в частной клинике. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета России, которое поступило в «Газету.Ru».

Сообщается, что 23 мая 2018 года 51-летняя женщина обратилась за косметологической услугой в одну из частных клиник, которая находится на северо-западе столицы. После процедуры женщина почувствовала себя плохо и потеряла сознание. После этого работники клиники вызвали скорую, врачи госпитализировали девушку в бессознательном состоянии. 27 мая она скончалась.

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В сообщении ведомства не уточняется, в какую клинику обратилась женщина. Также нет данных о том, какую услугу она получила.

По факту оказания услуг, которые повлекли смерть по неосторожности, следователи возбудили уголовное дело.