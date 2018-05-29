Суд в Латвии приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу России к тюремному заключению

В Латвии Земгальский районный суд приговорил сотрудника «Латвийской железной дороги» Александра Красноперова к 1,5 годам тюрьмы, 200 часам принудительных работ, а также к пробационному надзору на год и шесть месяцев за шпионаж в пользу России, передает РИА «Новости».

По словам адвоката осужденного, решение суда не обосновано и будет обжаловано.

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«В срок заключения будет засчитано время уже проведенное Красноперовым в тюрьме с октября 2016 по январь 2018 года», — говорится в заявлении суда.

Также отмечается, что Красноперову придется встать на учет в службе пробации для выполнения принудительных работ. Кроме того, он должен будет погасить судебные издержки в размере €260.

Ранее прокуратура Видземского судебного округа предъявила гражданину своей страны обвинение в шпионаже в пользу России.