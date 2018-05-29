В Забайкалье пропал вертолет Ми-2

В Забайкальском крае пропал вертолет Ми-2, совершавший облет Кыринского района. Он не выходит на связь, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Как сообщается, вертолет был арендован Сохондинским заповедником. По предварительным данным, он совершал облет и не вышел на связь в 14.00 (8.00 мск).

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На борту вертолета находились три человека, в том числе пилот и лесник. В настоящий момент выясняются обстоятельства ЧП.

ИА «Чита.ру» сообщает, что вертолет принадлежал региональному отделению ДОСААФ.