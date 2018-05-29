Аэропорт Казани был эвакуирован из-за сообщения о бомбе

В Казани был эвакуирован аэропорт, после того как неизвестный сообщил о заложенной в здании бомбе. Об этом сообщает ProKazan.ru.

Как отмечается, звонок поступил примерно в 8.00 мск. После сообщения было принято решение эвакуировать людей и осмотреть аэропорт. В ходе проверки правоохранительные органы не обнаружили подозрительных предметов.

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По имеющейся информации, в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, а сотрудники правоохранительных органы ищут позвонившего.

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