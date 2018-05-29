В Приморье учительница заставила школьника чистить зубы перед всем классом

В школе №35 поселка Угловое в Приморье учительница заставила второклассника чистить зубы перед всем классом, передает РИА «Новости» заявление директора школы Елены Мальковой.

Уточняется, что родители ребенка отказались сдавать деньги на жалюзи, после чего учительница на протяжении недели при всем классе говорила, что у мальчика присутствует неприятный запах изо рта. На видео в социальных сетях представитель руководства школы объясняет, что учительница принесла извинение маме и пояснила, что эта была игра.

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«Меры будут предприняты по результатам служебного расследования. Расследование служебное пока идет. Все в соответствии с законодательством. Все действия административные, которые последуют, будут предприняты в соответствии с законодательством», — рассказала Малькова.

Она добавила, что преподаватель написала объяснение, но причины, почему ребенок чистил зубы, она не указала.

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