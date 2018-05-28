На Урале ученица пятого класса умерла от инсульта

В больнице Верхнего Тагила от инсульта скончалась одиннадцатилетняя школьница, сообщает агентство URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что последние два месяца девочка жаловалась на головные боли. Впоследствии ребенка госпитализировали, в последнее время она не могла спать. После того, как школьница впала в кому, медики Верхнего Тагила обратились за помощью к екатеринбургским коллегам. Последние направили борт санавиации, однако к прилету врачей девочка умерла.

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«Следственным отделом Следственного комитета России по городу Кировграду проводится доследственная проверка, необходимо установить точную причину смерти», — сказал Максим Чалков, помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области.

Он отметил, что при наличии оснований уголовное дело будет возбуждено «незамедлительно».