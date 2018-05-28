Парламент Израиля отозвал проект о признании геноцида армян

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн убрал из повестки дня израильского законодательного органа проект решения о признании геноцида армян в Османской империи. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-секретаря спикера.

Голосование по проекту решения о признании геноцида армян было назначено на вторник, 29 мая.

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Представитель Эдельштейна отметила, что голосование по проекту было отозвано из-за неясности, поддержит ли это решение парламентское большинство. Таким образом спикер решил избежать конфуза.

Сообщается, что многие израильские парламентарии могли проголосовать «против», так как принятие этого решения может испортить отношения Израиля с другими странами. В частности, отмечают в издании, признание геноцида армян могло навредить отношениям с Турцией и Азербайджаном.

Ранее сообщалось, что Нидерланды признали факт геноцида армян в 1915 году. В Турции данное решение осудили.