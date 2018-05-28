Главу МЧС Кемеровской области арестовали по делу о пожаре в «Зимней вишне»

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Центральный районный суд Кемерово принял решение арестовать начальника управления МЧС по региону Александра Мамонтова, который является фигурантом дела о пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», передает РИА «Новости».

Как отмечается, следствие просило арестовать Мамонтова на два месяца в связи с подозрениями в халатности и растрате.

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«Суд приходит к следующим выводам … удовлетворить ходатайство следствия и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия», — заявила председатель суда Инна Михайленко.

По ее словам, арест продлится до 25 июля этого года.

Ранее Мамонтов, который является фигурантом в деле о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», не признал свою вину во время заседания Центрального районного суда.