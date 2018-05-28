Глава МЧС Кемеровской области не признал вину в деле о пожаре в «Зимней вишне»

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Глава управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, который является фигурантом в деле о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», не признал свою вину во время заседания Центрального районного суда, передает РИА «Новости».

По словам Мамонтова, он готов давать показания. Кроме того, он заявил, что во время предварительного следствия у него не обнаружили «ни крупной суммы, ни сбережений», при этом иных источников дохода у Мамонтова нет.

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«Свою вину не признаю. Виновным себя не считаю», — сказал Мамонтов.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что начальнику кемеровского ГУМЧС Александру Мамонтову и главе отдела надзора МЧС Кемерово Григорию Терентьеву предъявлены обвинения в халатности и растрате из-за пожара.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.