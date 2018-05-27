Осужденного за педофилию священника этапировали в Мурманскую область

Михаил Уткин, адвокат осужденного за надругательство над тремя девочками в православных лагерях отстраненного от служения священника Глеба Грозовского, сообщил о том, что его клиента этапировали в колонию в Мурманской области, передает РИА «Новости».

«Да, где-то в начале мая», — сказал Уткин, отвечая на вопрос о том, был ли этапирован Грозовский.

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Он также отметил, что священник в данный момент находится в одной из колоний Мурманской области. В УФСИН по области не стали раскрывать информацию о местонахождении Грозовского. Сестра осужденного Любовь Грозовская, сообщила, что ее брат находится в исправительной колонии 16 в поселке Мурмаши. Он был размещен в помещении, которое функционирует в режиме следственного изолятора.

«После получения «законки» его переведут в исправительную колонию 17 строгого режима», — сказала Грозовская.

Ранее сообщалось, что суд отклонил апелляцию осужденного за педофилию священника Грозовского.