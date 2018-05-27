Нетрезвый житель Челябинска сжег венки у мемориала «Защитникам Отечества»

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в поджоге цветов и венков на мемориале «Защитникам Отечества» в парке Победы в Челябинске, передает РИА «Новости» сообщение представителя управления МВД России по региону.

«Очевидцы случившегося в парке Победы, где были сожжены венки и цветы на мемориале, вызвали сотрудников полиции. Они оперативно прибыли на место происшествия и задержали 36-летнего мужчину, который находился в состоянии опьянения», — сказал представитель.

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Сообщается, что в данный момент проводится проверка по факту инцидента. Полицейские выясняют мотивы мужчины, а также обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в жилой дом в Челябинске.