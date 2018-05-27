Более 80 спасателей ищут пропавших в лесу Кубани детей

С вечера 26 мая спасатели занимаются поиском двух пропавших мальчиков, которые заблудились в лесу на Кубани, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы управления МЧС по Краснодарскому краю.

«Спасатели начали поиски детей в субботу вечером, сейчас поиски продолжаются. Задействовано 86 человек и 15 единиц техники, в том числе ресурсы подразделения МЧС — Крымский поисково-спасательный отряд, пожарные», — говорится в сообщении ведомства.

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По данным спасателей, два мальчика, которые приходятся друг другу двоюродными братьями, отправились гулять в лес в поселке Новый Абинского района. Позднее они позвонили родителям и сказали, что заблудились. После этого звонка они больше не выходили на связь.

В 2017 году сообщалось, что пятеро детей пропали без вести в тувинской тайге.