Главе МЧС Кемеровской области и его подчиненному продлили задержание

В Центральном районном суде Кемерово приняли решение продлить до трех суток срок задержания начальника кемеровского ГУМЧС Александра Мамонтова и главы отдела надзора МЧС Кемерово Григория Терентьева, сообщает РИА «Новости».

«Суд полагает возможным удовлетворить ходатайство прокурора о продлении срока задержания обвиняемого Мамонтова до 72 часов … то есть до 16.00 (12.00 мск) 29 мая», — сказала председатель суда Инна Михайленко.

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Аналогичное решение суд принял и в отношении Терентьева. По мнению суда, данная мера необходима для предоставления дополнительных доказательств об обоснованности или необоснованности меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что глава МЧС Кемеровской области подал рапорт об увольнении.