Атмосферное давление в Москве побило 26-летний рекорд

По данным Гидрометцентра России, атмосферное давление в столице достигло 762 мм ртутного столба, что на три мм выше рекорда 1992 года.

Согласно прогнозу Гидрометцентра на неделю, постепенно давление будет снижаться. В воскресенье, 27 мая, оно составит 758 мм ртутного столба, а уже к пятнице, 1 июня, упадет до 747 мм.

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Ранее сообщалось, что в Подмосковье в ночь на 26 мая похолодало до 0°С.

Уточнялось, что минимальная температура по Подмосковью за прошедшую ночь зафиксирована в Черустях: 0°С . Немногим выше температурные показатели отмечались в Клину (+3,4°С), Егорьевске, Новом Иерусалиме, а также в Можайске. В столице минувшей ночью, на метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха составила +7,4°С.