Глава МЧС Кемеровской области подал рапорт об увольнении

Начальник Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, которого обвиняютв халатности и растрате по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», подал рапорт об увольнении, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил представитель прокуратуры на заседании в Центральном районом суде, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения..

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«Мамонтов написал рапорт об увольнении», — сказал представитель прокуратуры.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что начальнику кемеровского ГУМЧС Александру Мамонтову и главе отдела надзора МЧС Кемерово Григорию Терентьеву предъявлены обвинения в халатности и растрате из-за пожара в ТЦ «Зимняя Вишня».