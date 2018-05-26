Адвокат арестованного в Греции россиянина Винника оценил шансы на экстрадицию

Адвокат Тимофей Мусатов, который представляет интересы задержанного в Греции специалиста по информационным технологиям Александра Винника, заявил, что у его подзащитного хорошие шансы на возвращение в Россию.

«Перспективы у нас достаточно неплохие. На сегодняшний день у нас хорошие, прочные позиции, что позволяет нам с оптимизмом смотреть на будущее Александра, и появился шанс на его возвращение в Россию», — сказал Мусатов.

Реклама

Он отметил, что из-за заявлений Винника в России возбуждено уголовное дело, однако процессуальный статус подзащитного в нем не определен.

Также адвокат рассказал, что на Винника готовилось покушение.

«Можно по-разному анализировать причины, Александр сказал одно — «я слишком много знаю, и для многих в России на сегодняшний день было бы неудобно, если я окажусь на родине». Вероятно, данное покушение готовилось с тем умыслом, что возникла вероятность его возвращения в страну. Раньше в это никто не верил», — сказал адвокат.

Он подчеркнул, что Винник отказался от сотрудничества с властями США.

Ранее сообщалось, что Винник попросил российские власти о защите и возвращении на родину.