Le Monde: четырех французских разведчиков обвинили в шпионаже в пользу Китая

Четырех сотрудников главного управления внешней безопасности министерства обороны Франции обвинили в шпионаже, им предъявлены обвинения, пишет Le Monde со ссылкой на источник в суде.

По данным издания, сотрудники управления внешней безопасности работали на китайских властей. Обвинение считает, что они передавали Пекину сведения о работе службы внешней разведки.

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Отмечается, что их задержали во время расследования в декабре прошлого года. 22 декабря были предъявлены обвинения двум шпионам, а также супруге одного из них.

Ранее сообщалось, что бывшего сотрудника ЦРУ Джерри Чун Шин Ли обвинили в сборе и хранении секретных данных, которые он, по версии следствия, собирался передать КНР. Предполагается, что он мог раскрыть Китаю 20 агентов ЦРУ.