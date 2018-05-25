СМИ: на Украине убили депутата партии «Батькивщина»

Вечером 24 мая в Черкассах был убит Сергей Гура, депутат черкасского областного совета от всеукраинского объединения «Батькивщина» и бывший заместитель главы Черкасс Анатолия Бондаренко. Об этом пишет «Обозреватель» со ссылкой на источники.

По данным издания, инцидент произошел во время нападения неизвестного на офис партии «Черкащани». Сообщается, что злоумышленник дважды выстрелил в район грудной клетки и головы Гуры. Охранник политика заявил, что он стрелял в злоумышленника из травматического пистолета, пока тот не достал гранату.

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По словам охранника, стрелявшего зовут Николай Гончар, во время нападения он получил ранения и был доставлен в местную больницу.

Также отмечается, что после осмотра места происшествия были найдены две гранаты типа РГД и Ф-1.

Ранее сообщалось, что на Украине завершили расследование убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.