СПЧ попросил посла США в РФ содействовать в облегчении условия содержания Ярошенко

Президентский совет по правам человека обратился к послу США в РФ Джону Хантсману для принятия срочных мер по обеспечению прав находящегося в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко, передает РИА «Новости».

«Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сегодня обратился к чрезвычайному и полномочному послу Соединенных Штатов Америки в РФ Джону Хантсману в защиту прав находящегося в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко», — говорится в сообщении.

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Отмечается, Совет располагает информацией о том, что Ярошенко направил в Федеральное бюро тюрем обращение с требованием пресечь неправомерные действия администрации тюрьмы Форт-Дикс. Согласно сообщению, Ярошенко жалуется на неоправданное ужесточение условий его содержания, отсутствие необходимой медпомощи и угрозы со стороны администрации. Кроме того, по словам россиянина, «его регулярно оскорбляют сотрудники исправительного учреждения при попустительстве главного дежурного офицера».

«Агрессивные, неправомерные действия администрации и персонала тюрьмы Форт-Дикс создают угрозу для здоровья и жизни Ярошенко», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что правозащитникам также известно, что Константин Ярошенко неоднократно жаловался на то, что ему не оказывается надлежащая медицинская, в том числе зубоврачебная помощь. Также вводились ограничения на покупки продуктов питания и предметов первой необходимости в тюремном магазине, ему отказывали в посещении православного священника.