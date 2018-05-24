Песков усомнился в том, что Юлия Скрипаль сделала заявление по своей воле

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что российская сторона сомневается, что пострадавшая в результате отравления в Солсбери Юлия Скрипаль сделала свое заявление добровольно. Об этом сообщается на сайте НТВ.ru.

По словам Пескова, действия британской стороны до сих пор не соответствуют Венской конвенции, а Россия не имеет консульского доступа к пострадавшей.

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«Мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится… делала ли она заявления по своей воле», — подчеркнул Песков.

Ранее представитель посольства России в Лондоне заявил, что видеообращение Юлии Скрипаль усиливает озабоченность относительно условий, в которых она содержится.