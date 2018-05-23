Посольство России считает, что заявление Скрипаль было написано носителем английского

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Представитель посольства России в Лондоне заявил, что видеообращение Юлии Скрипаль было написано на английском языке, передает РИА «Новости».

«Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление», — заявил представитель посольства.

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Ранее представитель посольства России в Лондоне заявил, что видеообращение Юлии Скрипаль усиливает озабоченность относительно условий, в которых она содержится.

Ранее дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия дала первое интервью. Она заявила о желании вернуться в Россию. Также девушка поблагодарила всех, кто оказал ей и Сергею Скрипалю первую помощь на месте происшествия, и призвала общественность уважать ее личную жизнь.