Посольство России выразило подозрения в насильном удержании Юлии Скрипаль в Британии

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Посольство России в Лондоне подозревает, что дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию удерживают в Великобритании против ее воли, передает РИА «Новости».

Представитель посольства заявил, что при всем уважении к частной жизни Юлии Скрипаль, ее видеообращение не избавляет британские власти от обязательств по международным консульским конвенциям.

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«На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока что у нас есть основания подозревать обратное», — отметил сотрудник дипмиссии.

Ранее сообщалось, что посольство обеспокоилось из-за условий, в которых содержится Юлия Скрипаль.