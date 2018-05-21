В Британии завершили очистку ТЦ по делу Скрипаля

Министерство по окружающей среде Великобритании заявило о завершении работ по очистке торгового центра Maltings, где были найдены следы отравляющего вещества, который предположительно был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Операция по обеззараживанию территории Maltings в Солсбери завершена», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, все предметы, которые могли быть загрязнены, удалены и будут уничтожены безопасным способом.

Ранее британская полиция сообщила о завершении работы почти на всех участках в городе Солсбери, где могли быть обнаружены улики по делу Скрипаля.