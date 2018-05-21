Защита главы РИА «Новости» Украина подала апелляцию на его арест

Защита руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского подала апелляцию на его арест, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.

«По почте отправили апелляцию в адрес апелляционного суда Херсонской области. Завтра также отправим с нарочным в канцелярию апелляции в Херсоне», — сказал он.

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Доманский также сообщил, что условия содержания Вышинского в СИЗО Херсона нормальные, жалоб нет.

Ранее совет при президенте России по правам человека обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович в связи с задержанием и арестом в Киеве журналиста Кирилла Вышинского.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала арест журналиста частью пропагандистской работы Запада.