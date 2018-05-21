ФСБ России выявила экстремистскую группу, созданную помощником депутата Рады

В ФСБ рассказали о раскрытии экстремистской группы, которая планировала совершение преступлений с целью нагнетания напряженности в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что группа была создана Эролом Велиевым, который является помощником депутата Верховной Рады Украины М. Джемилева. Велиев организовал группу по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Р. Чубарова при поддержке СБУ.

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По данным ФСБ, члены группы планировали совершить преступления для того, чтобы устрашить «пророссийски настроенных крымских татар» и способствовать нагнетанию «межнациональной напряженности» на территории Крыма. Так, в январе члены группы подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

«В апреле текущего года один из участников экстремистской группы А. Стешенко выявлен при въезде на территорию Крыма, куда был направлен Э. Велиевым для подготовки и совершения провокаций», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее управление ФСБ России по Свердловской области заявило о проведении «оперативно-розыскных мероприятий» в мэрии Нижнего Тагила.