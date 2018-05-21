Лайнер японской авиакомпании загорелся на взлете в токийском аэропорту

Лайнер авиакомпании All Nippon Airways загорелся при взлете из токийского аэропорта. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, самолет Boeing 767, направлявшийся в Гонконг, при взлете резко наполнился дымом. Экипаж судна эвакуировал всех 137 пассажиров.

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По предварительным данным, на плохое самочувствие пожаловались четыре человека, однако никто не госпитализирован.

Авиакомпания начала расследование инцидента. По словам одного из пассажиров, дым пошел из кондиционеров. Он сопровождался сильным запахом гари.

Ранее сообщалось, что в петербургском аэропорту Пулково не смог взлететь самолет.