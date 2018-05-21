В Москве в понедельник ожидается до +21°С
В Москве в понедельник, 21 мая, ожидается до +21°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +19 до +21°С.
Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3- 8 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее сообщалось, что синоптики ожидают улучшение погоды в Москве начиная с понедельника. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, 21 мая дожди прекратятся, а в последующие дни температура будет повышаться.
Также отмечалось, что в Москве с 15 по 20 мая выпало 80% месячной нормы осадков.