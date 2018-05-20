СК возбудил дело после крушения Су-29 в Ленобласти

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного средства после крушения учебного самолета Су-29 в Ленинградской области, передает РИА «Новости».

«По факту крушения Су-29 в Ленинградской области, в результате которого погиб пилот, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что самолет Су-29 потерпел крушение всего в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы.

В апреле два человека погибли при падении частного легкомоторного самолета в Хакасии.

До этого в Липецкой области разбился легкомоторный самолет, в результате также погибли два человека. Причиной крушения самолета в Липецкой области могли стать техническая неисправность и ошибка пилотирования.