В Иране более 700 человек отравились грибами

В Иране медицинская помощь потребовалась 721 человеку, так как в стране произошло массовое отравление грибами. Об этом сообщает ISNA.

Отмечается, что пострадавшие поступали в больницы из провинций Курдистан, Лурестан, Зенджан, Казвин, Керманшах и Западный Азербайджан. Девять человек погибли.

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По словам представителя иранской аварийной службы Моджтабу Халеди, в настоящее время 50 человек остаются в критическом состоянии.

Ранее сотрудники Псковской таможни пресекли попытку ввоза 13,1 тонны польских грибов. Данная продукция была изъята и уничтожена.