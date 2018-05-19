В Грозном боевики напали на прихожан церкви
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что четверо боевиков, которые пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного, уничтожены в ходе спецоперации, передает РИА «Новости».
«Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан. В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо боевиков были уничтожены», — рассказал он.
По его словам, от полученных ранений скончался полицейский. Один прихожанин получил ранения средней тяжести.
«Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран», — отметил Кадыров.
По его словам, он прибыл на место происшествия и контролировал проведение спецоперации, которая заняла несколько минут.
В настоящее время устанавливаются личности боевиков, место происшествия оцеплено.