В Грозном боевики напали на прихожан церкви

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что четверо боевиков, которые пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного, уничтожены в ходе спецоперации, передает РИА «Новости».

«Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан. В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо боевиков были уничтожены», — рассказал он.

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По его словам, от полученных ранений скончался полицейский. Один прихожанин получил ранения средней тяжести.

«Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран», — отметил Кадыров.

По его словам, он прибыл на место происшествия и контролировал проведение спецоперации, которая заняла несколько минут.

В настоящее время устанавливаются личности боевиков, место происшествия оцеплено.