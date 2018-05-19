Boeing из Москвы в Астрахань возвращается из-за отказа правого двигателя

Совершавший перелет по рейсу из Москвы в Астрахань самолет Boeing компании «Победа» возвращается в аэропорт Внуково из-за отказа правого двигателя, передает РИА «Новости».

«Произошел отказ правого двигателя при выполнении рейса в Астрахань», — сообщил представитель компании.

Реклама

Он также добавил, что экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт Внуково в связи с отказом одного из двигателей.

В апреле сообщалось, что Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось провести экстренную проверку двигателей самолетов Boeing 737.

Также в апреле глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что кабмин не будет запрещать поставки российского титана для американского концерна Boeing.