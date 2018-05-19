Россиян предупредили о вспышке Эболы в Конго

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Роспотребнадзор принял участие в совещании Комитета Международных медико-санитарных правил (ММСП) по чрезвычайной ситуации в отношении вируса Эбола. На совещании, организованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), члены и советники Комитета обсудили ситуацию с текущей вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Участники совещания пришли к выводу, что, несмотря на серьезность ситуации, объявлять ее «Чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение», преждевременно», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать данную информацию при планировании поездок.