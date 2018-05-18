«Репортеры без границ» призвали Киев объяснить арест Вышинского или отпустить его

Международная организация «Репортеры без границ» призвала Киев объяснить задержание главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, либо отпустить его. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы офиса «Репортеров без границ» в Восточной Европе и Центральной Азии Йохана Бира.

«Власти должны точно объяснить какие инкриминируемые ему факты представляют собой госизмену, либо отпустить Кирилла Вышинского незамедлительно», — сказал Бир.

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Он отметил, что обвинение Вышинского в государственной измене и его арест являются «чрезвычайно серьезными мерами».

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель пообещала обсудить ситуацию с российскими журналистами с президентом Украины Петром Порошенко.