На Кубе разбился самолет с сотней пассажиров

Самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion с сотней пассажиров на борту разбился на Кубе, сообщает CNN.

Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно.

Реклама

По словам очевидцев, со стороны аэропорта был виден «огромный огненный шар». В настоящее время вокруг аэропорта видна густая стена дыма.

Пожарные пытаются справиться с возгоранием.

Причины крушения устанавливаются.

Ранее в результате крушения самолета неподалеку от аэропорта австрийского Инсбрука погибли два человека. Самолет в результате удара был полностью разрушен.