На Кубе разбился самолет с сотней пассажиров
Самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion с сотней пассажиров на борту разбился на Кубе, сообщает CNN.
Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно.
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По словам очевидцев, со стороны аэропорта был виден «огромный огненный шар». В настоящее время вокруг аэропорта видна густая стена дыма.
Пожарные пытаются справиться с возгоранием.
Причины крушения устанавливаются.
Ранее в результате крушения самолета неподалеку от аэропорта австрийского Инсбрука погибли два человека. Самолет в результате удара был полностью разрушен.