В гольф-клубе Трампа произошла стрельба

В США произошла стрельба в гольф-клубе, который принадлежит американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает полиция в твиттере.

Отмечается, что инцидент произошел в утром 18 мая в городе Дорал, где находится клуб Trump National Golf Resort.

По данным СBS, во время перестрелки неизвестный мужчина был ранен, а затем взят под стражу полицией. О других пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в стрельбе в школе города Палмдейл в штате Калифорния.