Во Франции предотвратили новый теракт

Глава МВД Франции Жерар Коллон рассказал, что правоохранительные органы смогли предотвратить еще один теракт в стране. Об этом сообщает BFMTV.

По словам министра, были задержаны два брата, которые являются выходцами из Египта. По имеющейся информации, они готовили теракт с применением сильнодействующего яда или взрывчатки.

Сообщается, что у них нашли материалы по созданию ядов. Также отмечается, что для общения между собой они использовали Telegram.

Ранее в Чечне назвали главу МИД Франции профаном и законченным лицемером.