На Украине костями советских военных отштукатурили школу

В украинском городе Ковель для выполнения строительных и отделочных работ использовали песок, в котором находились останки советских военнопленных, которых расстреляли нацисты во время Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о захоронениях военнопленных из лагеря Stalag 301, существовавшего на Брестской улице города в 1942-1944 годах. Часть территорий с расстрельными ямами отошла под застройку. Для строительства жилых домов брали песок из карьера с массовыми захоронениями. При этом мелкие части останков оставались в песке.

По словам председателя Волынской областной организации ветеранов Украины Александра Булавина, на протяжении 2017 года смесь с таким песком использовали при строительстве и для штукатурных работ в школе. Сообщается, что неоднократные обращения в полицию и в органы местной власти не дали результатов.

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