На Ставрополье разбился вертолет Ми-2

В Ставропольском крае потерпел крушение вертолет Ми-2 во время авиационно-химических работ, передает Южная транспортная прокуратура.

«В нескольких километрах от населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края при осуществлении авиационно-химических работ потерпел крушение вертолет Ми-2, пилот воздушного судна госпитализирован», — говорится на сайте ведомства.

В данный момент следователи устанавливают причины падения вертолета. Также сообщается о проверке исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее источник сообщил о крушении вертолета спецслужб в Чечне. В результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек.