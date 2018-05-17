В Госдуме предложили ужесточить наказание за распространение ложной информации
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предполагающий ужесточение наказания за неисполнение решений суда, обязующих прекратить распространение недостоверной информации, сообщает РИА «Новости».
Проект закона предлагает внести дополнение в статью 315 Уголовного кодекса, предполагающее уголовную ответственность за злостное неисполнение судебного акта.
Депутаты Сергей Боярский, Дмитрий Вяткин, Михаил Емельянов, и Александр Грибов, разработавшие законопроект, в качестве наказания предложили установить штраф до 50 тыс. руб., обязательные работы или арест. Максимальное предусмотренное наказание — лишение свободы на срок до одного года.
Ранее сообщалось, что в Совете Федерации предложили ввести штрафы за публичную ложь.