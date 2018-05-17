Вулкан Килауэа на Гавайях снова начал извергаться
Вулкан Килауэа на Гавайях снова начал извергаться, сообщает MSNBC.
По данным телеканала, на поверхности скопился толстый слой лавы, идет пепельный дождь. Геологи отметили, что камни размером с автомобиль поднимаются в воздух со скоростью около 190 км/ч.
Ранее сообщалось, что губернатор штата Гавайи Дэвид Иге заявил, что район Пуна считается зоной стихийного бедствия из-за извержения вулкана. Также ранее сообщалось, что не менее 30 домов были уничтожены при извержении Килауэа, столбы лавы поднимаются в воздух на высоту до 70 метров.