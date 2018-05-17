Вулкан Килауэа на Гавайях снова начал извергаться, сообщает MSNBC.

По данным телеканала, на поверхности скопился толстый слой лавы, идет пепельный дождь. Геологи отметили, что камни размером с автомобиль поднимаются в воздух со скоростью около 190 км/ч.

Ранее сообщалось, что губернатор штата Гавайи Дэвид Иге заявил, что район Пуна считается зоной стихийного бедствия из-за извержения вулкана. Также ранее сообщалось, что не менее 30 домов были уничтожены при извержении Килауэа, столбы лавы поднимаются в воздух на высоту до 70 метров.