В Думе отреагировали на арест главы РИА «Новости» Украина

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников назвал арест главреда РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского психозом. Об этом сообщает RT.

По его словам, арест Вышинского это «психоз на фоне русофобии».

«Адекватными действиями такое назвать просто невозможно. Происходит нарушение всех мыслимых и немыслимых норм», — сказал Крупенников.

Он также добавил, что «Украина движется по пути, когда любое инакомыслие трактуется как предательство».

Крупенников подчеркнул, что украинские власти «пытаются всеми возможными способами заткнуть свободу слова» в стране.

Ранее сообщалось, что Херсонский суд арестовал главу РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского.