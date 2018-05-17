СК возбудил дело против судей Конституционного суда Украины

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 15 судей Конституционного суда Украины. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ведомство напоминает, что в 2014 году в Крыму и Севастополе прошел референдум, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.

Реклама

«На основании заключенного международного договора Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Этот договор признан Конституционным судом России соответствующим российской Конституции», — подчеркнула Петренко.

В то же время судьи Конституционного суда Украины признали, что декларация о независимости Крыма не соответствует Конституции Украины.

«Как полагает следствие, подобным решением, носящим дискриминационный характер, был нарушен основополагающий принцип международного гуманитарного права — право народа на самоопределение, закрепленный в Уставе ООН, Международном пакте «О гражданских и политических правах», а также в решениях Международного суда ООН», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве добавили, что по действующему российскому законодательству, иностранные граждане, совершившие преступление в отношении российских граждан, подлежат уголовной ответственности по российскому закону.

Дело возбуждено против судей Юрия Баулина, Василия Брынцева, Сергея Вдовиченко, Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Александра Литвинова, Николая Мельника, Сергея Саса, Олега Сергейчука, Игоря Слиденко, Петра Стецюка, Александра Тупицкого, Натальи Шапталы, Станислава Шевчука и Виктора Шишкина. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 136 УК России (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина).