Авиация продолжила тушение пожара на складе со снарядами в Удмуртии

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Пресс-секретарь управления МЧС по Удмуртии Вероника Митрофанова заявила, что самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 продолжили тушение возгорания сухой травы на территории бывшей военной части в удмуртском Пугачеве, где взрывались снаряды, передает РИА «Новости».

«В 7.00 (6.00 по Москве) авиация возобновила работу на возгорании. На месте работает один самолет и вертолет. Так же готовы подключиться к работе наземные спасатели», — сказала Митрофанова.

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Она добавила, что накануне авиация сбросила на место возгорания 53 т воды.

Ранее сообщалось, что в военной части в Удмуртии продолжают взрываться снаряды.

Из-за инцидента в регионе ввели режим ЧС, а также были эвакуированы 79 детей из детского санатория неподалеку от военной части.